Prisão domiciliária para estudante detido por espancar jovem quase até à morte

O estudante de 17 anos do Porto detido por espancar um jovem de 15 anos que está em "sério perigo de vida" vai ficar em prisão domiciliária.

Fonte da Polícia Judiciária (PJ) afirmou à Lusa que o estudante detido na terça-feira foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) no Porto e a medida de coação que lhe foi aplicada foi "prisão domiciliária".

O suspeito tem "antecedentes criminais", designadamente relacionados com furtos e ofensas à integridade física, tendo estado em 2016 numa instituição de acolhimento, acrescentou fonte da PJ.

Em comunicado de imprensa divulgado hoje, a PJ anunciou que os factos ocorreram na terça-feira, na cidade do Porto, na "sequência de um desentendimento motivado por questões fúteis" entre o agora detido e a vítima, que estava acompanhada.

"Na ocasião, e pensando erradamente que os ofendidos o estavam a filmar, o arguido terá insultado e agredido as vítimas com murros e pontapés" e, na sequência, um dos ofendidos, um jovem de 15 anos, "sofreu grave traumatismo crânio encefálico", lê-se no mesmo comunicado de imprensa.

A PJ refere ainda que o jovem detido e a vítima, que está em "estado de coma" e em "sério perigo de vida", não se conheciam.