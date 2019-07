Prisão domiciliária para responsável de rancho folclórico que abusou de menina

Alexandre Panda Hoje às 14:19 Facebook

O responsável de um rancho folclórico que foi detido pela Polícia Judiciária do Porto por ter abusado de uma menor de 12 anos, que era dançarina na associação que liderava, em Vila Nova de Gaia, vai ficar em prisão domiciliária.

O homem, de 22 anos, foi apanhado com a menor, na quarta-feira à noite, no interior de um carro, estacionado num local ermo conotado com práticas de cariz sexual.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, o indivíduo, técnico de informática, andava desde janeiro a dar boleia à menor, no fim dos ensaios do rancho folclórico. Ninguém da associação desconfiava da relação. Nem os pais da criança.

O homem aproveitava os trajetos entre o local dos ensaios e a casa dos pais da menina para parar num local ermo, situado no Monte da Virgem, perto do Hospital de Gaia. Ali, dentro do veículo, usava do ascendente que tinha sobre a menor para a levar à prática de atos sexuais.

Os dois foram detetados, anteontem, por uma patrulha da Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia. A visível tenra idade da menor levantou suspeitas e levou os agentes a decidir alertar de imediato a Judiciária. A menor ainda tentou desculpar o adulto alegando terem parado naquele local, habitualmente usado por casais para sexo, apenas por, alegadamente, se sentir indisposta. Mas a investigação permitiu apurar que existia de facto uma relação entre a dançarina menor e o dirigente do rancho.

Além dos abusos sexuais na viatura, a menor também era levada pelo agressor a enviar fotos em poses eróticas.

O Tribunal de Instrução do Porto decretou, esta sexta-feira, a aplicação da medida de coação de prisão domiciliária.

Pormenores

Redes sociais

O responsável do rancho e a menor mantinham amizade nas redes sociais. Através da Internet, eram enviadas, em mensagens privadas, fotografias em poses desnudadas. O homem está indiciado por pornografia de menores.

Levado a tribunal

