Prisão para mentores de burla com BMW que lesou atores da SIC e TVI

Foi condenado a 10 anos de prisão o principal mentor do esquema de burla com veículos BMW, em Arrifana, Feira, que lesou cerca de 50 pessoas, entre as quais os dois atores de telenovelas Lourenço Ortigão e Diogo Amaral.

O Tribunal de Espinho deu como provada a maioria dos factos constantes na acusação, condenando os sete arguidos a penas que variam entre o mínimo de dois anos e três meses e os 10 anos de prisão.

Arménio Ricardo, o principal arguido, foi condenado por 338 crimes. 106 de burla qualificada, 180 de falsidade informática, um na forma tentada de falsidade informática e 101 de falsificação de documento. Quase menos 300 crimes dos quais estava acusado.

O esquema de fraude, que passava pela adulteração de quilometragem, foi dado como provado. Iniciava-se com a aquisição de viaturas BMW, de gama alta, na Alemanha. Em Portugal, os arguidos promoviam a adulteração da quilometragem, passando para uma cifra superior à real. O objetivo era pagar menos imposto à Autoridade Tributária aquando da legalização.

Após a legalização, os quilómetros eram novamente adulterados, para números inferiores aos reais. Os arguidos falsificavam também os livros de revisões.