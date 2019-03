Prisão preventiva a suspeito de violência doméstica em Leiria

Hoje às 14:53 Facebook

O Tribunal de Leiria decretou prisão preventiva a um suspeito de violência doméstica agravada, roubo, ameaça agravada, coação e ofensa à integridade física, anunciou hoje a Procuradoria da Comarca de Leiria.

"Verificando-se a existência de perigo de continuação de atividade criminosa", após ter sido sujeito a primeiro interrogatório, o juiz de Instrução Criminal de Leiria decretou que o arguido aguardasse os trâmites do processo em prisão preventiva, refere a nota publicada na página da Procuradoria.

A Procuradoria refere ainda que, após uma investigação criminal coordenada pelos serviços do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Pombal, foi antes detido pela GNR este homem, residente no concelho de Alvaiázere.

Os militares deram cumprimento a mandados de detenção fora de flagrante delito, por estar "fortemente indiciado" da prática de diversos ilícitos criminais, tais como violência doméstica agravada, roubo (na forma consumada e na forma tentada), ameaça agravada, coação e ofensa à integridade física.

Segundo o Ministério Público, durante este ano, "por diversas vezes, no interior da residência", o suspeito "dirigiu-se à sua mãe, à sua avó e ao seu tio, sendo que este sofre de doença neurológica incapacitante que lhe dificulta a locomoção, e injuriou-os e ameaçou-os, causando-lhes um sentimento de insegurança".

Por inúmeras vezes, "enquanto exigia a entrega de importâncias monetárias, desferiu naqueles vários murros, bofetadas, cabeçadas e pontapés, atingindo-os em diversas partes do corpo, chegando a recorrer a facas e forquilhas".

A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Pombal, com a coadjuvação do Destacamento Territorial de Alvaiázere da GNR.