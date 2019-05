Prisão preventiva para casal suspeito de 50 furtos em habitações e carros

Salomão Rodrigues Hoje às 17:21 Facebook

Um casal, suspeito de 50 furtos no interior de residências e em veículos, ficou em prisão preventiva depois de ser detido pela GNR, após mais um furto numa residência, em Santa Maria da Feira.

O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Feira e GNR de Canedo detiveram o casal, ela de 21 e ele 37 anos de idade, na sequência de uma denúncia que se encontrava a decorrer um furto no interior de uma habitação na freguesia das Caldas de S. Jorge, Feira.

Os militares deslocaram-se de imediato para o local e procederam à abordagem do casal, que se encontrava nas imediações da mesma e levantou suspeitas de serem os autores do ilícito. Após várias diligências, veio a confirmar-se a autoria deste crime, tendo sido detidos através do cumprimento de mandados de detenção, fora de flagrante delito.

Os detidos já se encontravam a ser investigados pelo NIC da Feira há cerca de seis meses, estando referenciados pela prática de mais de 50 crimes desta tipologia no concelho de Santa Maria da Feira, Vila Nova de Gaia, Oliveira de Azeméis e Águeda.

Detidos pela GNR por diversas vezes, os suspeitos encontravam-se com a medida de coação de apresentações periódicas no posto policial, continuando, no entanto, com a atividade delituosa, "criando, assim, elevado alarme social e sentimento de insegurança junto da população local", diz a GNR em comunicado.

Foram presentes ao Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.