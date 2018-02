Prisão preventiva para filho que agrediu pai idoso em Sintra

Hoje às 07:41 Facebook

Um homem de 49 anos ficou em prisão preventiva por ter agredido o pai, de 79 anos, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL), o crime ocorreu a 31 de janeiro e o suspeito foi detido e ouvido pelo juiz de instrução criminal na passada segunda-feira.

De acordo com a informação disponível da página da internet da PGDL, o suspeito terá agredido o pai a murro e com cadeiras até estas se partirem com a violência do embate. O idoso precisou de tratamento hospitalar.

Depois de ouvido pelo juiz de instrução criminal, o agressor acabou por ficar e prisão preventiva "por se verificar o concreto perigo de continuação da atividade criminosa", indica a PGDL.

A investigação prossegue sob a direção do Ministério Público da 5.ª Secção do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Sintra.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 16% das pessoas com mais de 60 anos sejam vítimas de maus-tratos em todo o mundo.

Segundo os dados divulgados em junho do ano passado, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) registou entre 2013 e 2016 um aumento de 34% nos processos de apoio a idosos, que totalizaram 4475 casos.

De acordo com os dados da APAV, em 3612 casos os idosos foram vítimas de crime e de violência, valores que se traduziram em 8578 factos criminosos.