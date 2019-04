Prisão preventiva para homem que esfaqueou quatro pessoas

Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o homem que esfaqueou quatro pessoas, uma das quais morreu, anteontem em Fermentões, Guimarães.

José das Neves Ferreira, de 52 anos, foi presente ao juiz de instrução criminal, no Tribunal de Guimarães, esta tarde. Está indiciado por quatro crimes de homicídio, um na forma consumada e três na forma tentada, na sequência dos acontecimentos de sábado à noite.

O agressor chegou às instalações do tribunal ainda de manhã, mas o processo só foi distribuído ao início da tarde, altura em que José Ferreira foi chamado ao juiz. Foi identificado, optou por não prestar declarações e está indiciado por quatro crimes de homicídio, um na forma consumada e três na forma tentada, na sequência dos acontecimentos de sábado à noite.

Naquele dia, na travessa do quintal, à porta de um café, José Ferreira esfaqueou indiscriminadamente quem lhe apareceu à frente. Maria José Dias, de 46 anos, estava com o filho e não resistiu às múltiplas facadas, algumas na zona do pescoço e crânio. O filho da vítima mortal, de 26 anos, ficou em estado grave. A namorada deste, de 22 anos, e outro rapaz que estava no grupo, de 27 anos, sofreram ferimentos ligeiros.