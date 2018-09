Atropelamento que matou irmã de Djaló foi intencional

Rogério Matos Hoje às 16:40, atualizado às 17:08 Facebook

Twitter

O condutor do carro que atropelou seis pessoas esta madrugada na Moita foi colocado em prisão preventiva. A vítima mortal era irmão do futebolista Yannick Djaló.

O jovem, de 21 anos, foi ouvido esta tarde no tribunal do Barreiro, em Setúbal. O juiz decretou que vai aguardar pelo desenrolar do processo em prisão preventiva. O JN sabe que o atropelamento foi intencional.

Por "razões que estão em investigação", segundo a GNR, o homem entrou de carro numa rua fechada ao trânsito durante as festas da Moita e atropelou seis pessoas. Cinco ficaram feridas e uma morreu. A jovem, de 17 anos, foi entretanto identificada como Açucena Patrício, irmão do futebolista Yannick Djaló.