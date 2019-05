Prisão preventiva para suspeito de homicídio no concelho de Silves

Hoje às 12:04 Facebook

O suspeito de esfaquear mortalmente um jovem de 19 anos, na quinta-feira de madrugada, em São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, foi detido e vai aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

O inquérito que levou à detenção do homem, com 20 anos, pela prática de um crime de homicídio, corre trâmites na secção de Silves do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro e a prisão preventiva foi decidida pelo juiz de instrução criminal que procedeu ao primeiro interrogatório, na quinta-feira, anunciou a Procuradoria da Comarca de Faro.

As autoridades revelaram que "há suspeitas de o arguido, após discussão, ter esfaqueado no tórax a vítima, um homem de 19 anos de idade, causando-lhe a morte", acrescentou.

A mesma fonte precisou que os factos imputados ao detido "terão ocorrido pelas 00.00" horas de quinta-feira, na freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, distrito de Faro, no Algarve.

"Apresentado também na quinta-feira a primeiro interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva", referiu ainda a Procuradoria de Faro.