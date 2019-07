Prisão preventiva para suspeito de matar mulher na Calheta

Inês Banha Hoje às 19:41 Facebook

O homem de 39 suspeito de matar a mulher, na madrugada de segunda-feira, na casa onde ambos residiam na Calheta, ilha da Madeira, irá aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Ester Cabral, de 53 anos, foi encontrada pelas 1.10 de segunda-feira, já sem vida, no chão do quarto da habitação onde residia com o suspeito, pescador de profissão. O corpo apresentava ferimentos graves na cabeça e, na barriga, fora escrita a expressão "amo-te", ao que tudo indica pelo companheiro, um pescador natural de Câmara de Lobos.

O suspeito está "fortemente indiciado pela prática de um crime de homicídio qualificado e de profanação de cadáver", precisou esta terça-feira, em comunicado, a PJ.

A instituição confirma ainda, na nota, que "a vítima terá sido morta com vários golpes violentos desferidos essencialmente na zona da cabeça, em contexto de violência doméstica".