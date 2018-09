Prisão preventiva para suspeito de rapto de menina no Seixal

Hoje às 19:20 Facebook

O suspeito do rapto de uma menina de sete anos no Seixal vai ficar em prisão preventiva.

O homem, de 38 anos, está indiciado por um crime de rapto e dois crimes de abusos sexuais agravados.

Foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial Comarca de Almada, esta quarta-feira, tendo o juiz de instrução criminal decretado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.

O rapto aconteceu às 18 horas de sábado, tendo o suspeito conseguido levar a menina de ascendência santomense do parque das Piscinas Municipais da Amora sem levantar suspeitas, ao identificar-se como seu familiar. Logo na tarde do desaparecimento, moradores da zona do parque junto a casa da menina, bem como familiares, saíram à rua para ajudar os elementos da PSP nas buscas. O raptor foi identificado rapidamente pelas autoridades devido principalmente à descrição dada por um dos primos da menina que assistiu ao rapto.

Pelas cinco horas da manhã de domingo, a menina foi encontrada por um transeunte na Rua dos Operários, perto da entrada principal do Avante. Esta zona pouco iluminada junto ao rio é composta por casas abandonadas e algumas indústrias. Estava consciente, há já algum tempo sozinha, mas queixava-se de dores, pelo que se desconfiava de que tinha sido vítima de abusos sexuais. Foi vista num hospital em Lisboa, para onde foi levada nessa mesma manhã.

O suspeito do rapto foi detido na terça-feira, depois de um cidadão o ter reconhecido e denunciado a sua localização à PSP.