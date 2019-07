Prisão preventiva para suspeito de tentar matar homem em Boticas

Hoje às 21:10 Facebook

O Tribunal de Chaves decretou, esta segunda-feira, a prisão preventiva para o motorista suspeito de ter tentado matar um homem com uma arma de fogo e uma foice, no concelho de Boticas, no distrito de Vila Real.

A Polícia Judiciária de Vila Real anunciou que deteve um homem de 52 anos por estar "fortemente indiciado" pela prática dos crimes de homicídio tentado e ainda detenção de arma proibida.

A polícia explicou que os factos ocorreram no sábado, numa localidade do concelho de Boticas, distrito de Vila Real, quando o arguido, alegadamente "por motivo fútil", num primeiro momento disparou uma arma de fogo e, depois, utilizou uma foice para "agredir violentamente" o corpo da vítima.

De acordo com a Judiciária, a vítima é um homem de 58 anos de idade "que sofreu ferimentos graves".

O suspeito foi hoje presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Chaves, que lhe decretou a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.