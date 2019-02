Prisão preventiva para suspeito de tentar matar mulher em Santo Tirso

Hoje às 16:01 Facebook

Um homem de 71 anos ficou em prisão preventiva após ter sido detido em Santo Tirso por tentar matar a mulher com uma faca.

Em comunicado, a PJ informou ter detido o suspeito a 01 de fevereiro, "em cumprimento de mandado de detenção emitido pela autoridade judiciária competente" pela prática "de um crime de homicídio qualificado na forma tentada".

Os factos, "ocorridos no dia 17 [de janeiro de 2019], em Santo Tirso, foram praticados pelo suspeito em reação à decisão da esposa de terminar a relação", acrescenta a nota de imprensa.

Na ocasião, prossegue o documento, "após abordar a vítima no interior da habitação onde esta passou a residir depois de abandonar a casa do casal, o suspeito atingiu a ofendida com uma facada no pescoço, não logrando matá-la graças à intervenção de um vizinho que sustou as agressões".

"O detido, reformado, com 71 anos e sem antecedentes criminais, foi presente à autoridade judiciária competente, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescenta a informação prestada pela PJ.