Prisão preventiva para três dos sete detidos no Alentejo por tráfico de droga

O Tribunal de Instrução Criminal de Évora decretou a prisão preventiva de três das sete pessoas detidas no sábado, no Alentejo, por suspeitas de tráfico de droga, disse à agência Lusa fonte da PSP.

A mesma fonte indicou que o juiz de instrução criminal de Évora, após primeiro interrogatório judicial, aplicou a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa, a dois homens e uma mulher.

Os homens, de acordo com a polícia, foram conduzidos, um para o Estabelecimento Prisional de Elvas, o outro para o de Beja, e a mulher para a prisão de Tires, onde ficam a aguardar julgamento.

Os outros três homens, e uma mulher, também detidos, no sábado, ficaram sujeitos a apresentações bissemanais na força de segurança da área de residência e com proibição de contactar com os restantes arguidos, de acordo com a fonte da PSP.

O interrogatório judicial dos sete suspeitos começou na segunda-feira e terminou hoje.

A PSP de Évora deteve sete pessoas no Alentejo, cinco homens e duas mulheres, por suspeitas de tráfico de droga, numa operação em que apreendeu 925 doses de heroína e cinco automóveis de alta cilindrada, segundo a polícia.

As sete pessoas, de acordo com a polícia, foram detidas no sábado, em várias localidades do Alentejo, na sequência de cumprimento de mandados de busca domiciliária e de detenção fora de flagrante delito, com o apoio da GNR, através do Destacamento de Intervenção de Setúbal e do Destacamento Territorial de Santiago do Cacém (Setúbal).

No âmbito desta operação foram apreendidas ainda 251 doses de cocaína e 3,5 doses de haxixe, indica o Comando Distrital de Évora da PSP num comunicado enviado à agência Lusa.

A polícia apreendeu também aos suspeitos 3.328,46 euros em dinheiro, vários artigos em ouro, um spray de gás pimenta, uma espingarda calibre 12, vários aparelhos eletrónicos e de comunicações, assim como vários artigos de calçado desportivo de marca.