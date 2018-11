Prisão preventiva por agredir a avó

Inês Banha Hoje às 17:03 Facebook

Um homem de 31 anos ficou em prisão preventiva por agredir com uma esfregona a avó, de 83 anos. Agressor já tinha antecedentes criminais por situações do género.

Tudo aconteceu na sexta-feira, em Lisboa. Ao responderem a "uma desordem familiar", os agentes da PSP depararam-se com uma idosa de 83 anos "nervosa e assustada" por ter sido agredida no corpo e na face, "pelo próprio neto", com uma esfregona.

O homem terá ainda atirado água à avó, ao mesmo tempo que a insultava, acusando-a "de ter deixado o fogão ligado", descreve esta quarta-feira, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa daquela força de segurança.

A atitude agressiva manteve-se na presença dos agentes da PSP, que detiveram o suspeito, já com antecedentes criminais por agressões à mesma avó e à própria mãe. Apresentado ao juiz, ficou em prisão preventiva, suspeito do crime de violência doméstica.