Prisões abastecidas para travar revolta dos reclusos

Guardas prisionais obrigados a fazer horas extras. Regresso às celas foi atrasado.

Os bares das cadeias de Custóias e de Paços de Ferreira reabriram, mas rapidamente produtos como tabaco, enlatados, pacotes de bolachas, enlatados ou pasta dos dentes desapareceram das prateleiras.

O JN sabe que houve reclusos, com maior poder económico, a gastar cerca de 300 euros para adquirir material, com o objetivo de o revender a preços mais elevados ao longo da semana.

Recorde-se que, tal como o JN avançou, um maço de tabaco custa, por estes dias, mais de 25 euros no mercado negro das prisões.

A carência de produtos provocou a contestação dos presos e levou as direções dos estabelecimentos prisionais a reabastecer o stock das "cantinas" onde, com recurso a um cartão recarregável, os presidiários também podem comprar papel higiénico e desodorizantes. Esta operação logística prolongou-se por várias horas e obrigou os guardas prisionais a fazer horas extras.

Segundo fontes contactadas pelo JN, alguns destes profissionais, cujo turno terminava às 16 horas, tiveram de trabalhar até à 1 hora da madrugada de ontem.

Também o regresso dos presos às celas, que acontece às 19 horas, teve de ser adiado para que todos tivessem oportunidade de adquirir os bens pretendidos. Alguns deles só foram encarcerados após a meia-noite.

Guarda agredido

Ao JN, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) explica que "a logística associada a esta operação [de reabastecimento dos bares] foi localmente definida pelos responsáveis do estabelecimento prisional". "Atendendo a que, devido à greve dos guarda prisionais, há já alguns dias que este serviço não era disponibilizado, bem como ao número de reclusos, é normal que o mesmo tenha decorrido de modo distinto do usual", acrescenta.

A DGRSP confirma ainda que, anteontem, "um internado/doente da Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo (masculino), sem que nada o fizesse prever, deu uma cabeçada no rosto de um guarda prisional, provocando-lhe um hematoma". O guarda agredido teve alta médica após ter sido "observado, por precaução, em hospital do Serviço Nacional de Saúde".

Sindicato Independente não aceita proposta da tutela e junta-se à greve

O Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional (SICGP) juntou-se à outra estrutura sindical do setor e iniciou, ontem, uma greve de 23 dias. A decisão foi tomada após reunião dos sindicatos com representantes do Ministério da Justiça. O presidente do SICGP, Júlio Rebelo, justificou a greve com uma proposta, considerada "inaceitável", apresentada pela tutela, que sugeriu a promoção de mais de 100 guardas e a atualização da tabela remuneratória, para valores idênticos aos praticados na PSP.