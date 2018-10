Processo acaba se Benfica não notificar bloggers

António Soares, Ivo Neto e Roberto Bessa Moreira Hoje às 09:59 Facebook

Juiz norte-americano deu até à próxima segunda-feira para o clube provar que entregou cópias da queixa apresentada em abril aos visados.

O juiz do tribunal norte-americano onde entrou o processo do Benfica contra os intervenientes na divulgação de e-mails, deu ao clube até à próxima segunda-feira para provar que já notificou os visados da queixa. Se não o fizer, o magistrado mandará arquivar todo o caso.

De acordo com o despacho a que o JN teve acesso, assinado pelo juiz Ronald S. W. e datado de meados deste mês, caberia ao clube da Luz, ou aos seus representantes legais, notificar da queixa que apresentou no tribunal da Califórnia a 7 de abril todos os visados, no prazo de 90 dias. Quanto a alguns, por exemplo a Google (após acordo com o Benfica) e a Wordpress, tal como o JN noticiou, os procedimentos já foram arquivados, mas contra os bloggers anónimos ("Artista do dia", "Mister do café". Mercado de Benfica" e "O arquivo secreto da Liga" ) e outras empresas que divulgaram dados privados dos encarnados continua a correr na justiça dos Estados Unidos da América (EUA). E terá sido quanto a estes que o Benfica não fez ainda prova de que terá providenciado para a sua notificação da queixa, o que a lei daquele país exige.

Nos EUA, neste tipo de processos, são os queixosos, através dos Sheriff, Marshall, ou empresas próprias, que devem notificar os visados nas queixas e provar, com documentos, que o fizeram ou, pelo menos, o tentaram. Se até ao próximo dia 22 isto não acontecer, o juiz arquivará o caso. No entanto, o clube fica com a possibilidade de apresentar nova queixa sobre os mesmos factos. Volta tudo à estaca zero.

Nova divulgação

Mais e-mails internos do Benfica foram quinta-feira revelados pelo blogue "Mercado de Benfica". Desta vez, foram libertados nove gigabytes de correspondência com origem numa antiga funcionária do clube encarnado. Contudo, e contrariamente ao que tem sido habitual sempre que é tornada pública informação privada do Benfica, nenhum dos blogues e páginas de Internet afetas ao F. C. Porto e ao Sporting replicaram as comunicações eletrónicas entre funcionários, colaboradores e dirigentes da Luz.

O "caso dos e-mails" teve origem numa intervenção do diretor de Comunicação portista, Francisco J. Marques, no Porto Canal. Mas tem sido sustentado essencialmente pelas revelações feitas, periodicamente, pelo blogue "Mercado de Benfica". O site tinha prometido para ontem a divulgação de novos e-mails sobre a vida interna dos encarnados. E se assim o prometeu, assim o cumpriu. Pelas 18 horas do dia 18 (numa clara referência ao processo judicial Porta 18 e que se centra igualmente num colaborador do Benfica) foi disponibilizado um link que permite descarregar aquilo que será a correspondência trocada entre uma ex-colaboradora dos encarnados e outros funcionários e responsáveis do clube.

