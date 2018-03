Processo interno a PSP que sacou da arma após desacatos em discoteca

Joaquim Gomes Hoje às 21:09 Facebook

Foi aberto um processo interno a um agente da PSP da Amadora para apurar se houve excessos do agente e em que circunstâncias sacou da arma de serviço nos desacatos com outro cliente, à saída de uma discoteca em Braga.

A confusão gerou-se à porta de uma discoteca em Braga - e não na "Sardinha Biba", como por lapso o JN noticiou - quando dois clientes protagonizaram uma discussão. A dado momento, ambos puxaram de armas, com o agente da PSP a sacar da pistola de serviço enquanto o outro indivíduo puxou de uma navalha.

A PSP de Braga interveio e deteve o suspeito, de 29 anos, com a arma branca, no Largo do Pópulo, junto à Praça Conde de Agrolongo (Campo da Vinha), tendo-o enviado para ser ouvido no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) do Ministério Público, que por sua vez determinou a continuidade do processo criminal aberto pela PSP/Braga.

À margem do procedimento penal e com base na participação elaborada pelo Comando Distrital da PSP de Braga, a Polícia de Segurança Pública abriu um inquérito interno de averiguações, que poderá passar a processo disciplinar caso se prove ter havido excessos por parte do agente.