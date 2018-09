Processos disciplinares levaram à demissão de 23 polícias

ADOLFO SERRÃO E ANTÓNIO SOARES Hoje às 00:32 Facebook

O Balanço Social da PSP relativo a 2017 revela que 256 agentes foram castigados na sequência de processos disciplinares, dos quais 23 acabaram por ser demitidos.

O documento tornado público segunda-feira informa que dos 1317 procedimentos disciplinares decididos no ano passado mais de 80% foram arquivados. E entraram mais 1601. A PSP não revela as razões dos processos, mas adianta que 160 terminaram com pena de multa, 40 com suspensão e 33 com repreensões escritas. Os 23 processos que resultaram na demissão do agente representam 1,75%.

