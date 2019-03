Procurado na Alemanha detido pelo SEF no aeroporto do Porto

JN Hoje às 17:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Um indivíduo de 26 anos, considerado violento e procurado pelas autoridades alemã, foi detido pelo SEF, quando o foragido ia buscar familiares, no aeroporto do Porto.

A detenção aconteceu una sequência de um mandado de detenção europeu, para efeitos de extradição, emitido pela Alemanha.

O indivíduo está indiciado naquele país pelos crimes de roubo e burla a empresas de telecomunicações.

"Foi detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro hoje de manhã e presente ao Ministério Público junto do Tribunal da Relação do Porto. O Tribunal aplicou-lhe a medida de coação de prisão preventiva, a fim de aguardar eventual extradição", adianta o SEF em comunicado.