Procurador acusado de corrupção quer ser julgado na Relação

Alexandre Panda Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

O procurador-adjunto que, tal como o JN noticiou em setembro de 2017, está acusado pelo MP de crime de corrupção, quer ser julgado no Tribunal da Relação.

Recentemente, os desembargadores entenderam que, por se ter entretanto reformado, o procurador devia ser julgado num tribunal de primeira instância.

No mesmo julgamento, também quatro empresários, assim como cinco firmas das áreas de construção civil e do calçado, irão responder por crimes de corrupção ativa. Todos estão em liberdade, e o magistrado, que esteve de baixa desde 2015, com a proibição de exercer as funções de procurador, reformou-se há dois meses.

De acordo com a acusação do Ministério Público do Tribunal da Relação do Porto, que o JN noticiou em primeira mão, o magistrado A.C. estava sobre-endividado. Devia mais de 430 mil euros a diversos bancos, onde não obtinha mais créditos. Apesar desta situação, que vinha desde 2010, há cerca de dois anos comprou um restaurante situado no centro de uma cidade do Vale do Sousa.

Com a "corda no pescoço", decidiu financiar-se junto de particulares, mas como não conseguia cumprir os prazos acordados, acabava por pedir novos empréstimos de forma sucessiva.

Segundo o Ministério Público (MP), foi neste contexto que o procurador pediu dinheiro aos empresários, também arguidos, sem qualquer remuneração ou juros de mora. Em troca, o magistrado concordou em fazer pedidos de suspensão de procedimentos de inspeções à Autoridade Tributária ou pedidos de deferimentos prioritários junto da Segurança Social, tudo a coberto de supostas investigações sigilosas, que nunca existiram.

O procurador reembolsava os empréstimos com cheques pré-datados, alguns deles que acabaram por ser devolvidos por falta de provisão.

Garante o MP que em fevereiro de 2016, numa altura em que já estava de baixa, o procurador enviou um email, através do endereço profissional do Ministério Público, para a diretora-adjunta da Direção das Finanças do Porto, no qual solicitava que a Autoridade Tributária suspendesse quaisquer processos de averiguações, de inspeção ou outros que estivessem a decorrer ou ainda que viesse a ser instaurado contra uma empresa de construção, de Amarante, cujo gerente lhe teria emprestado dinheiro.

Naquele email, o magistrado justificava o pedido com uma investigação em curso no MP de Felgueiras, que visava a empresa, suspeita de crimes da competência da Polícia Judiciária. O procurador insistia, no email, que uma intervenção dos serviços do Fisco poderia prejudicar a investigação em curso.

A diretora das Finanças do Porto, que tinha em curso uma ação inspetiva contra a empresa, respondeu ao procurador que iria respeitar o pedido, mas alertava-o para o facto da liquidação de eventuais coimas caducarem no final de 2012.

O magistrado acabaria, numa resposta por correio eletrónico, por reforçar e até alargar o pedido, solicitando a suspensão de qualquer inspeção sobre os anos 2012, 2013 e 2014.

Poucos dias depois, o procurador enviou um novo email à diretora das Finanças do Porto para lhe pedir que suspendesse qualquer ação inspetiva contra uma empresa da área do calçado de Felgueiras, que acabou, tal como no primeiro caso, por surtir efeito.

Pedidos para Aveiro e Viseu

Ainda de acordo com a acusação, outro email, com o mesmo pedido, foi enviado para a Direção das Finanças de Aveiro, para travar inspeções contra duas empresas de componentes de calçado. Uma delas tinha feito um pedido de reembolso de IVA de 100 mil euros, considerado suspeito pelo Fisco.

Outros pedidos semelhantes foram enviados para a Segurança Social de Braga, onde era solicitado celeridade para a atribuição do regime de destacamento para uma empresa de construção de Famalicão, alegando outra investigação inexistente.

A acusação dá conta de outros pedidos, em novembro de 2010, junto da Autoridade Tributária de Viseu a favor de uma confeitaria de Tabuaço, a braços com suspeitas de fraude fiscal investigadas pelo Ministério Público de Moimenta da Beira. O Fisco pediu ao procurador que fundamentasse legalmente o pedido para que certificasse a sua assinatura. Mas nunca chegou a fazê-lo.