O procurador do tribunal de Gondomar pediu, na quinta-feira, uma pena exemplar para o jogador do Canelas que em abril do ano passado, durante um jogo no campo do Rio Tinto, agrediu violentamente o árbitro que acabava de lhe mostrar o cartão vermelho. "Os campos de futebol não são terra sem lei", disse.

Nas alegações finais, o magistrado salientou a futilidade do motivo ("desportivo") que levou o arguido, Marco Gonçalves, a dar uma violenta joelhada na cara do árbitro, por este lhe ter mostrado vermelho direto, a sancionar a agressão a um adversário - o MP considerou "qualificado" o crime de ofensas à integridade física e, atendendo ao persistente clima que reina no futebol, aludiu à necessidade "elevadíssima" de prevenção.

Dúvidas sobre ameaças

No que concerne ao crime de ameaças, que terão sido proferidas pelo arguido a seguir à agressão, o procurador falou da dúvida que persiste, no seu entender, devido às versões diferentes das partes. E, por isso, pediu a absolvição quanto a esse crime. Para finalizar, e apontando ao arguido que "os campos de futebol não são terra sem lei", pediu à juíza Alexandra Lopes a condenação do ex-atleta pela bárbara agressão.

Já para Miguel Oliveira, defensor do árbitro José Rodrigues, o tribunal terá de "fazer justiça" e condenar o arguido pelos dois crimes, considerando ter sido feita prova das ameaças que até levaram a vítima "a tomar medidas para proteger a família". Quanto ao pedido cível - 32 mil euros -, o causídico considerou a quantia justa, para o que o árbitro sofreu (25 mil de danos morais) e deixou de ganhar (7 mil euros) durante a longa e forçada paragem.

A magistrada Alexandra Lopes dará a conhecer a sua decisão no próximo dia 30, às 14 horas.

Advogado apela à clemência do tribunal

Nélson Sousa, advogado do arguido, reconheceu que José Rodrigues "sofreu muito", mas não tanto que justifique tamanha indemnização. "Nem por uma morte se paga isso em Portugal", afirmou. Aparentando temer pena de prisão efetiva, pediu ao tribunal que o condenasse "numa pena que lhe permita seguir a sua vida".