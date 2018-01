Procuradora-geral critica falta de mudança no estatuto do MP

Carlos Varela Hoje às 16:01, atualizado às 16:06 Facebook

A procuradora-geral da Republica teceu, esta quinta-feira, criticas à nova organização judiciária, encetada pelo Executivo, por não ter sido acompanhado com as "consequentes e necessárias alterações do Estatuto do Ministério Publico".

Joana Marques Vidal teceu estas criticas na abertura oficial do ano judicial, uma cerimónia presidida pelo Presidente da Republica.

A procuradora-geral fez um balanço dos últimos cinco anos, considerando ser positivo, e destacou o papel dos magistrados, por terem resistido "a possível desmotivação, própria dos períodos de crise económica similares aos recentemente ocorridos no nosso pais".