Procuradora-geral da República alerta para a "luta contra a corrupção"

A procuradora-geral da República alertou, terça-feira, para a "inevitável turbulência" provocada pelas alterações decorrentes da reforma do Estatuto do Ministério Público, destacando a importância da luta contra a corrupção.

Na sua intervenção, no discurso da cerimónia de abertura do ano judicial, Lucília Gago destacou a da corrupção e criminalidade económico-financeira, considerando que necessita de particular atenção.

"Sob pena de inevitáveis e dramáticas consequências, designadamente de cariz socioeconómico, não podemos ignorar os resultados de múltiplos estudos de distintas entidades que invariavelmente apontam dados reveladores de estarmos longe de obtermos vencimento na luta contra a corrupção", frisou.

A magistrada reiterou que a abordagem a uma multiplicidade de fenómenos criminais, com especial destaque para a criminalidade económico-financeira, exige dotação dos imprescindíveis meios humanos e técnicos.

Para 2019, Lucília Gago destaca também outras duas áreas temáticas: a proteção dos direitos das vítimas particularmente vulneráveis e a intervenção do Estado, em particular do Ministério Público, no âmbito do direito da família e das crianças.

A procuradora-geral explicou que a justiça tutelar educativa será ao longo do ano judicial objeto de uma profunda abordagem pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral da República,

Em breve, adiantou Lucília Gago, terá início a execução do plano de ação "Crianças e Crimes na Internet 2019-2020", uma iniciativa da Procuradoria-Geral da República, que visa melhorar a capacidade de atuação do Ministério Público relativamente a fenómenos ocorridos com utilização das redes de comunicações, quer quando tenham natureza criminal quer quando sejam objeto de intervenção tutelar educativa.

No domínio do sistema da promoção dos direitos e proteção de crianças e jovens, alertou para a necessidade da regulamentação dos regimes de execução das medidas de acolhimento residencial e familiar.

A não regulamentação da medida de acolhimento familiar, defendeu, tem condicionado fortemente a respetiva aplicação.

As previsíveis alterações, explicou a PGR, são de apreciável dimensão, no funcionamento e na estrutura organizativa e implicam ajustamentos "cujas repercussões e alcance prático não são totalmente antecipáveis".

"Colocarão desafios de relevo numa magistratura em que os meios humanos não se mostram cabalmente providos e em que à tensão quotidiana acrescerá, por força da entrada em vigor de tais alterações, inevitável turbulência", alertou Lucília Gago no discurso da cerimónia de abertura do ano judicial no cargo, o primeiro que profere desde que chegou ao cargo.