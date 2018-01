Procuradora quer saber porque é que há tantas baixas nos Comandos

Carlos Varela Hoje às 17:18 Facebook

Twitter

A procuradora Cândida Vilar, titular do processo dos comandos, questionou, esta terça-feira, um dos arguidos do porquê de haver tantas baixas na formação de comandos, comparativamente a outras forças, como as operações especiais ou os pára-quedistas, que têm missões de combate mais ou tão exigentes.

"Porque é que há tantas baixas na instrução do Comandos e não nos pára-quedistas ou nas operações especiais?", questionou a procuradora, uma dúvida que ficou, no entanto, sem resposta. As questões foram colocadas hoje de manhã, durante a inquirição ao arguido José Moreira da Silva, segundo sargento-comando e que integrava o grupo de instrutores que enquadrava o 127 curso, onde morreram Hugo Abreu e Dylan Silva.

Cândida Vilar, no âmbito da abertura da instrução do processo, pegou no facto do militar ter também frequentado o curso de operações especiais, no quartel de Lamego, e questionou-o sobre se a exigência naquela especialidade era também a mesma existente no curso de comandos.

A procuradora do DIAP de Lisboa, que já chefiou a Unidade de Combate ao Crime Violento e que está habituada a trabalhar com unidades especiais da GNR e da PSP, perguntou ao militar se em Lamego havia também a privação de água ou se os treinos eram feitos em condições climatéricas similares àquelas onde vieram a morrer Hugo Abreu e Dylan Silva.

O segundo-sargento comando, que tinha frequentado o curso de Lamego, não soube responder, dizendo que "cada curso tem a sua especificidade", mas Cândida Vilar lembrou que as missões executadas pelas operações especiais "são muito mais exigentes", do ponto de vista militar. A procuradora lembrou também os cursos de pára-quedistas, que, tal como tem sido noticiado, vão agora para a República Centro-Africana, em substituição dos comandos e cumprindo a mesma missão, como força de reação imediata das Nações Unidas.