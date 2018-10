Professor detido por abuso sexual de crianças em Vila Real

JN Hoje às 12:51 Facebook

Twitter

Um professor do ensino secundário foi detido pela PJ de Vila Real por suspeitas de ter aliciado menores através do Facebook, para obter imagens e vídeos íntimos.

De acordo com a PJ, "os factos ocorreram no período compreendido entre os anos de 2013 e a atualidade, em território nacional e no estrangeiro, e tiveram como vítimas crianças com idades entre os 10 e os 16 anos".

O indivíduo, de 40 anos, usavam perfis falsos nas redes sociais, para obter "imagens de atos sexuais das menores que, posteriormente, partilhava".

"A investigação desenvolvida permitiu a apreensão de diverso material informático utilizado pelo arguido, contendo centenas de ficheiros de imagens de cariz sexual envolvendo menores que partilhou com dezenas de outros indivíduos em vários países", adianta ainda a PJ de Vila Real.