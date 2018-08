Professor morre esfaqueado em casa. Mulher interrogada pela PJ

Hoje às 11:09 Facebook

Um homem de 51 anos foi esfaqueado na quinta-feira à noite na sua casa, em Chainça, Abrantes, tendo morrido no local, apesar de ainda ter recebido ajuda aos bombeiros

O comandante dos bombeiros de Abrantes, António Manuel, disse que a vítima, um professor, foi encontrada com "golpes de arma branca e ainda recebeu ajuda, tendo acabado por morrer no local", apesar das tentativas de manobra de reanimação.

O alerta foi dado via 112 às 21.50 horas de quinta-feira, adiantou o comandante dos bombeiros, referindo ainda que "o óbito foi declarado no local" e o cadáver transportado para a morgue do hospital de Abrantes (distrito de Santarém).

Contactado pela Lusa, o comandante da PSP de Abrantes disse que a vítima foi "agredida com arma branca na sua residência, onde vivia com a companheira", não tendo as equipas de investigação criminal presentes no local detetado sinais de intrusão ou assalto.

"Aparentemente, o homicídio não se verificou num quadro de assalto, furto ou roubo", disse Daniel Marques, que deu ainda conta de que "a companheira da vítima foi entregue à Polícia Judiciária para interrogatório".

A vítima era professor de Matemática numa escola secundária da cidade, era casado e tinha dois filhos menores.

O caso foi entregue à PJ de Leiria.