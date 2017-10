Professor detido por abusar de alunas do 1.º ciclo em colégio de Setúbal

R.P. Hoje às 11:17 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou, esta quinta-feira, a detenção de um professor do 1º ciclo, de 44 anos, suspeito de ter abusado sexualmente de diversas alunas num colégio de Setúbal.

De acordo com uma nota da PJ, "o detido autor é professor do 1º ciclo e, no ano letivo transato, esteve colocado num colégio de Setúbal, tendo-se aproveitado da relação próxima e da fragilidade das alunas, menores de 10 anos de idade, para delas abusar sexualmente"

Em casa do docente a Judiciária apreendeu diversos vídeos realizados em locais públicos, "em que o objeto das filmagens se centra em crianças do sexo feminino".

A PJ acrescentou que "o número total de vítimas é indeterminado".