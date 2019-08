Professora condenada por matar o marido sem direito à herança

Inês Banha Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Margarida Rolo foi punida com 19 anos de cadeia. Arguida atingiu José Duarte com mais de 80 golpes de faca e martelo.

A professora de Abrantes condenada ontem pelo Tribunal Central Criminal de Santarém a 19 anos de prisão por ter matado o marido, na casa onde a família residia, perdeu, por determinação do coletivo de juízes, o direito à herança do companheiro. A decisão foi aplaudida pelo próprio advogado de Margarida Rolo, que, contudo, vai recorrer da pena aplicada à arguida.

"Congratulo-me com a condenação da minha cliente na indignidade sucessória. Estou felicíssimo, porque as crianças são aquelas que vão herdar aquilo que é do pai e da mãe. Estou muito contente e assim vale a pena fazer-se justiça", afirmou aos jornalistas, à saída da sala de audiências, António Velez.

Leia mais na edição impressa ou versão epaper.