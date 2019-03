Professora detida por bater no marido médico e na amante

Ana Correia Costa Hoje às 08:11, atualizado às 08:16 Facebook

Militar da GNR de folga apanhou em flagrante uma mulher a bater no marido e na suposta amante, enquanto corria junto à praia, em Miramar, Vila Nova de Gaia.

Um militar da GNR de Lourosa (Santa Maria da Feira) aproveitava o dia de folga de anteontem para correr na zona de Miramar, Vila Nova de Gaia, quando se deparou com uma altercação que decorria na via pública, perto da praia do Senhor da Pedra, em que uma mulher de 55 anos agredia física e verbalmente o marido e uma mulher mais nova que o acompanhava, por aperceber-se de que esta seria amante do homem.

Confrontado com a situação, que aconteceu cerca das 18 horas junto ao jardim da Alameda do Senhor da Pedra, o guarda abeirou-se das três pessoas e identificou-se como militar da GNR, acabando por deter em flagrante a agressora, que foi ontem ouvida em tribunal, por suspeita da prática do crime de violência doméstica sobre o marido e de agressão e injúrias sobre a amante, tendo ficado sujeita a termo de identidade e residência e o processo baixado a inquérito.