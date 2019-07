Projeto com menores origina denúncias contra youtuber Hugo Strada

Ivo Neto Hoje às 11:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A VOST Portugal, uma rede de voluntários digitais, pediu à Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens uma investigação aos vídeos publicados pelo youtuber Hugo Strada, no âmbito do "Projeto Strada", com jovens menores de idade. A entidade remeteu a informação para o Ministério Público.

O grupo de voluntários pediu à Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção de Crianças e Jovens (CNPDPCJ) que "inicie uma investigação relativamente aos comportamentos, publicados em várias plataformas online" por Hugo Strada. "Os últimos vídeos que vieram a público mostram o mesmo a entrar numa casa de banho onde está uma menor", escreve o grupo de ativistas da VOST, que acrescenta: "Existem outros conteúdos que suscitam algumas questões relativamente à segurança, e bem-estar dos menores envolvidos".

"Faz parte da nossa missão detetar uma série de situações online e esta pareceu-nos grave", disse, ao JN, um dos ativistas da VOST. "O que veio a público é suficiente para iniciar esta investigação", justificou.

Onda de indignação nas redes sociais

Um outro youtuber, João Sousa, publicou um vídeo no Twitter em que se pode ver Hugo Strada a entrar na casa de banho onde está sentada uma menor. Nas imagens, vê-se também Hugo Strada a tocar à campainha de uma fã durante a madrugada ou a interagir com jovens fãs do sexo feminino, tocando-lhes da perna e no braço.

"Eu estou há imenso tempo para dar expose à Team Strada no YouTube, mas a minha agente não me deixa. Ando a estudar o caso deles há algum tempo e quanto mais coisas vejo mais preocupado fico e sinto que fazer isto já é mais um dever cívico do que outra coisa", confessa o youtuber João Sousa.

Já na terça-feira, o humorista Pedro Teixeira da Mota tinha publicado no Twitter um vídeo em que se vê Hugo Strada, que esteve com o seu grupo na SIC Radical, a dar um beijo nos lábios a um jovem de 17 anos.

Uma outra youtuber, que fez parte do "Projeto Strada" e que entretanto saiu, também utilizou as redes sociais para denunciar Hugo Strada. "A única coisa que eu tenho feito desde que saí daquele projeto foi alertar os mais novos para a ilusão que aquele homem criou, do quão roubados estavam a ser. E com isto, esse homem foi fazer joguinhos psicológicos com a minha mãe, para que ela me obrigasse a ficar calada", escreveu Melanie Vicente.

Queixa seguiu para o Ministério Público

Ao JN, fonte da CNPDPCJ confirmou que, na quinta-feira, recebeu "comunicações relativas à ação do youtuber Hugo Strada".

"Quando se desconhece o local de residência das crianças/jovens envolvidas, como é o caso, estas comunicações são encaminhadas para o MP-Família e Menores, o que a Comissão Nacional fez", explicou a mesma fonte.

O que é o Team Strada?

A conta deste projeto na rede social YouTube foi criada em 2018 e leva já quase 200 mil seguidores, com vídeos publicados quase diariamente e que atingem milhares de visualizações. Nestes vídeos, em que participam vários jovens, são mostradas partidas, desafios e atividades radicais.

Por trás do projeto está Hugo Strada, de 36 anos. Além de gerir este canal do YouTube, trabalhou com vários "influencers" e colabora também com o DJ Mastiksoul, com quem lançou algumas músicas.

Através do Instagram, e em resposta à polémica em que se viu envolvido, Hugo Strada disse repudiar qualquer acusação que lhe foi feita. "Informo que irei encaminhar o assunto para sejam tomadas as medidas legais para repor a verdade", atirou.