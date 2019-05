Prometiam sexo e carros no Facebook para fazer emboscadas

Nelson Morais Hoje às 09:14 Facebook

Polícia Judiciária neutralizou três homens e duas mulheres da zona de Viseu que fizeram emboscadas a pelo menos nove indivíduos desde o início do ano.

Três homens e duas mulheres, da zona de Viseu, foram detidos na segunda-feira pela Polícia Judiciária de Coimbra, na sequência de nove crimes de roubo cometidos sobre homens que se deixaram aliciar, no Facebook, com falsas promessas de sexo e de automóveis a preços de saldo. Várias vítimas foram agredidas e ameaçadas com armas de fogo, tendo uma delas sido atingida, numa perna, por dois disparos.

Os suspeitos, todos desempregados e com idades entre os 18 e os 21 anos, foram detidos numa operação que a Judiciária batizou de "Fakebook" e concretizou domingo de madrugada, com a GNR e a PSP, através, nomeadamente, do Grupo de Operações Especiais. A par das detenções levadas a cabo em Viseu, Nelas e arredores de Mangualde, foram apreendidas três espingardas, uma pistola e munições, que terão sido utilizadas na prática dos roubos, segundo a informação prestada, ao final do dia de segunda-feira, pela Diretoria do Centro da Polícia Judiciária.