Protesto de adeptos do F. C. Porto contra condenação

Está a ser convocada uma manifestação para amanhã, às 15 horas, em frente ao Palácio da Justiça, no Campo Mártires da Pátria, no que pode ser entendido como uma respostas à condenação do F. C. Porto (clube, SAD e Media) e de Francisco J. Marques, anteontem, no caso dos e-mails do Benfica.

Na "convocatória" da manifestação, divulgada através das redes sociais, nomeadamente pelo Facebook, pode ler-se "Portistas, dia 10 de junho (segunda-feira), pelas 15 horas, manifestação em frente ao Tribunal Judicial da Comarca do Porto. Chegou o momento de dar um novo sentido a esta data".

A publicação é ilustrada com uma bandeira monárquica e está a ser partilhada em diversas páginas de Facebook afetas ao F. C. Porto e terá sido criada a partir da página "Apoiamos Francisco J. Marques".