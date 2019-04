Provoca acidente para sequestrar e violar ex-mulher

JN Hoje às 10:03 Facebook

A Polícia Judiciária de Portimão deteve um homem, de 35 anos, suspeito de ter violado a ex-companheira, depois de a ter "raptado" num acidente de trânsito. Já está em prisão preventiva.

"Os factos tiveram início numa localidade do barlavento algarvio, onde o arguido, após abalroar a viatura onde seguia a vítima, sua ex-companheira, por meio de violência, arrastou-a para o exterior e introduziu-a no seu veículo, evitando qualquer visualização por parte de terceiros", adianta a PJ, em comunicado, precisando que os crimes foram perpetrados no passado sábado.

Depois, o indivíduo conduziu a vítima para sua casa, onde consumou a violação, acabando por libertá-la algumas horas depois.

A mulher queixou-se às autoridades e o indivíduo foi detido e conduzido à cadeia.