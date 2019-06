Psiquiatra não viu problema em idoso que agrediu mulher durante 50 anos

Hoje às 08:51 Facebook

GNR mandou esquizofrénico ao hospital há dias. Saiu e atingiu mulher com enxada.

Insultava a mulher, batia-lhe com paus, deixando-a muitas vezes inconsciente e forçava-a a relações sexuais. Foram 50 anos de violência, que se agravavam a cada dia. Cansada, a filha do agricultor de 81 anos, denunciou-o à GNR. Na semana passada, foi obrigado a ir a uma consulta de Psiquiatria. Mas a médica psiquiatra do Hospital de São João não viu problema algum. Dias depois, agrediu a idosa com uma enxada na cabeça, deixando-a prostrada e foi detido. Está, agora, preso na ala psiquiátrica da prisão de Santa Cruz do Bispo, por demência associada a esquizofrenia.

Contactado pelo JN sobre este caso, o Hospital de S. João não respondeu, alegando ser política da instituição não comentar decisões clínicas.