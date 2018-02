PSP à paisana encontrou e foi a casa devolver carteira com mil euros

JN Hoje às 16:09 Facebook

Um agente da PSP de Lisboa encontrou uma carteira esquecida num parque de estacionamento e foi a casa da lesada entregá-la. Lá dentro havia vários pertences, incluindo mil euros e um telemóvel.

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP divulgou na sua página da rede social Facebook uma carta de agradecimento que recebeu com rasgados elogios ao "gesto de honestidade, delicadeza, civismo e simpatia" do agente Rui Pena, da Divisão de Trânsito de Lisboa.

Anastásia conta na carta que, em dezembro passado, deixou ficar a sua mala esquecida no chão do parque de estacionamento de um hipermercado de Telheiras, com vários pertences, incluindo "um envelope com aproximadamente mil euros, cartões de crédito vários, um telemóvel Galaxy 8S Plus". Só quando chegou a casa se apercebeu da sua perda.

Foi então que pouco depois chegou um homem acompanhado da esposa e lhe entregou em casa a carteira perdida. Embora à paisana e fora de serviço, tratava-se do agente Rui Pena.

"Nos tempos que correm, pertence esse senhor Rui Pena aos poucos homens de caráter que estão infelizmente, em minoria, na nossa sociedade", escreve Anastásia na carta enviada ao Comandante da Divisão de Trânsito de Lisboa.