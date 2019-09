PSP hospitalizado após agressões em Rio de Mouro

Ivo Neto Hoje às 10:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um agente da PSP foi agredido, no sábado, em Rio de Mouro, depois de as autoridades terem sido chamadas para um caso de regulação do poder paternal.

Uma mãe e filha envolveram-se numa discussão o que motivou a chamada da PSP

Segundo apurou o JN, junto de fonte do Comando Metropolitano da PSP, o agente foi alvo de agressões por parte de um casal, que ainda se colocou em fuga. A dupla foi depois detida e será apresentada a juiz na segunda-feira.

O agente, que foi assistido no local, foi posteriormente transportado para o Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, onde permaneceu até à meia-noite, quando teve alta. Vai permanecer em baixa médica.