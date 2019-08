PSP alerta para burlas com falsos acidentes em parques de estacionamento

TRA Hoje às 11:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP emitiu esta quinta-feira um alerta relativamente a um esquema de burla que passa pela simulação de acidentes de viação para extorquir dinheiro a condutores. Só este ano já terão ocorrido 30 burlas e há 11 suspeitos identificados.

Os suspeitos atuam normalmente em parques de estacionamento. Escolhem as vítimas e seguem-nas quando estas iniciam a marcha. Após alguns instantes em seguimento, buzinam insistentemente para chamar a atenção dos condutores pedindo que estes parem.

Depois de pararem, os burlões acusam as vítimas de terem provocado danos nas suas viaturas, por distração ou durante a realização de manobras. Para credibilizar a história, os suspeitos circulam em viaturas danificadas chegam mesmo a causar estragos nas viaturas das vítimas para dar mais força à acusação.

Os burlões alegam que têm pressa e não podem ficar à espera da Polícia ou perder tempo a preencher a declaração amigável e pressionam e intimidam as vítimas para que lhes deem uma certa quantia em dinheiro para arranjo dos supostos danos.

Segundo a PSP de Lisboa, desde o início do ano já foram registadas 30 burlas com este método, tendo sido detidos dois suspeitos e identificado outros nove.

PSP aconselha

As autoridades avisam que sempre que for interveniente em acidente de viação, de que não se tenha apercebido, não entre em acordo com um indivíduo que pede dinheiro. Deve sempre chamar as autoridades ao local.

Tome sempre nota dos dados da viatura - matrícula, marca, modelo e cor - em que os suspeitos se fazem transportar.

Avise que vai chamar ou chamou a polícia. Caso seja burla, os suspeitos irão abandonar o local rapidamente.

Sempre que for vítima de burla ou tentativa de burla, denuncie o ocorrido às autoridades pois o conhecimento das situações é essencial para uma eficaz investigação.