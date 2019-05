PSP apanha dupla a assaltar café no Bonfim

A.P. e T.R.A. Hoje às 16:09 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois homens de 31 e 35 anos foram detidos esta madrugada de sexta-feira após terem arrombado um café e furtado dinheiro e tabaco. São suspeitos de vários outros furtos no Grande Porto.

Entraram no café Marcitania, na travessa da Formiga, após rebentar o cadeado da porta com um pé-de-cabra. De seguida, arrombaram a máquina do tabaco e a caixa registadora para furtar o seu conteúdo. Já estavam no exterior do café quando foram surpreendidos por agentes das Equipas de Intervenção Rápida da PSP.

A dupla ainda tentou uma fuga apeada mas a rápida e eficaz intervenção da polícia impediu que os suspeitos conseguissem escapar com sucesso.

Os homens - um empregado fabril e um desempregado, ambos residentes em Vila Nova de Gaia - são cadastrados e suspeitos de terem cometido vários furtos no interior de cafés na zona do Grande Porto, apurou o JN.

Esta manhã de sexta-feira, a proprietária do café ainda não tinha conseguido contabilizar os prejuízos. Ao JN, Ângela Silva disse que tinha sido alertada pela PSP para o furto. "Nos 14 anos que estou aqui já fomos assaltados duas ou três vezes", lamentou.