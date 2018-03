PSP apela ao licenciamento de armas

Carlos Varela Hoje às 19:57 Facebook

A PSP de Lisboa está a lançar uma campanha virada para a regularização das licenças de armas de fogo, com recurso a postos de atendimento móvel.

O objetivo é também a legalização de armas de fogo, muitas delas mantidas como herança familiar, mas em casos em que os proprietários já faleceram, adiantou o Comando de Lisboa da PSP.

A PSP já realizou ações em Torres Vedras, Mafra, Sobral de Monte Agraço, Lourinhã e Azambuja e amanhã, quinta-feira, a ação vai decorrer em Alenquer. O posto móvel estará no Largo Espírito Santo, junto ao antigo cinema, entre as 10 e as 16 horas. Este tipo de recurso é uma forma de a PSP de Lisboa se aproximar dos cidadãos, sem que estes tenham necessidade de deslocar-se para fora da sua área de residência para a regularizar a posse de armas de fogo.

No conjunto das ações de sensibilização e licenciamento, foram realizadas 34 renovações de livrete, foram entregues 16 armas e apreendidas sete. No entanto, na entrega e apreensão o cidadão não incorre em qualquer ilícito criminal ou contraordenacional e o termo "apreensão" é apenas a expressão legalmente utilizada. Tanto assim é, que as armas apreendidas ficam à guarda da PSP, mas podem ser devolvidas se o cidadão tratar da sua legalização.

Os postos móveis não têm apenas como objetivo a regularização. Segundo o Comando de Lisboa, foram feitas ações de esclarecimento a 140 pessoas, ou seja cidadãos que vão aos postos móveis apenas para pedir informações. Num inquérito realizado a 50 pessoas, 100% consideraram-se esclarecidos pelas informações prestadas e a maioria considerou que estas ações deveriam ser realizadas com maior periodicidade, anual ou trimestralmente.