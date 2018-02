PSP apreende arsenal pirotécnico a adeptos do Marselha

Joaquim Gomes Hoje às 22:08 Facebook

A PSP apreendeu esta quinta-feira um arsenal pirotécnico, proibido por lei, a adeptos do Marselha que os tinham escondido dentro de autocarros que os trouxeram daquela região francesa, revelou ao JN o comandante distrital da PSP de Braga.

Segundo o superintendente Pedro Teles, "as apreensões de petardos e outros objetos de pirotecnia, absolutamente proibidos, foram confiscados a meio destra manhã em vários autocarros, um maior e outros de dimensões mais reduzidas".

Na operação de policiamento a PSP de Braga está a ser reforçada principalmente pelo Corpo de Intervenção (CI) da Unidade Especial de Polícia (UEP) Destacada no Comando Metropolitano do Porto (COMETPOR), tendo sido transportados ao início da noite cerca de 400 adeptos do Marselha - cerca de metade do que há dois anos - todos entre a Arcada, no centro da cidade de Braga e o Estádio Municipal de Braga, sem quaisquer incidentes.

A maioria dos adeptos, de duas das diversas claques do Marselha - a dos Winners e a dos Yankees - que se deslocaram em grupo, diretamente de Marselha para Braga, pernoitaram no Porto e chegaram a Braga cerca das 10h30, quando foram apanhados de surpresa por um forte contingente da PSP, que "procedeu à apreensão de "muito material pirotécnico", adisse esta noite em declarações exclusivas ao JN o comandante distrital da PSP de Braga.

É a primeira vez que o Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Braga faz este tipo de ações e, segundo salientou ao JN o superintendente Pedro Teles, "por isso ao longo de todo o dia não rebentamento de um único petardo ou outros materiais em Braga".

No Estádio Municipal de Braga, pelo menos até ao início da segunda parte do jogo entre o Braga e o Marselha não houve também qualquer rebentamento, na bancada nascente, em cujo topo estão as claques do Marselha, nem no Braga, como constatou o JN no local, tendo apurado que o mesmo sucedeu em relação às claques do Sporting Clube de Braga, pois tiveram igualmente "um controlo muito apertado através de uma outra metodologia".