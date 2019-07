PSP avança com processo de averiguações contra presidente de sindicato

Hoje às 20:51 Facebook

Polícia está a averiguar se publicação nas redes sociais tem teor racista. Caso poderá dar origem a processo disciplinar.

O presidente da Organização Sindical dos Polícias (OSP), Jorge Rufino, foi alvo de um processo de averiguações instaurado pelo Comando de Lisboa da PSP.

Na base desta decisão estará uma publicação feita pelo sindicalista nas redes sociais, que a Polícia está a analisar se tem, ou não, um teor racista.

Ao JN, fonte oficial da PSP confirma, somente, que o Comando de Lisboa avançou com um processo de averiguações ao agente e presidente do OSP. A medida, que poderá dar origem a um processo disciplinar por violação dos deveres estipulados no estatuto da Polícia, foi provocada, refere o DN, por uma imagem publicada no Facebook, por Jorge Rufino.

Nessa fotografia, descreve o mesmo jornal, vê-se o presidente da República ao lado de elementos de uma família de etnia cigana e Jorge Rufino coloca em causa se os benefícios atribuídos a membros desta etnia são os mesmos de que beneficiam os restantes portugueses.

Até ao momento, não foi possível obter uma reação do presidente do OSP.