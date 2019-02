PSP captura assaltantes de supermercado em Cascais

Hoje às 21:14 Facebook

Quatro suspeitos de terem assaltado, ao início da noite de segunda-feira, o supermercado Meu Super, em Parede, Cascais, foram localizados, intercetados e detidos menos de 50 minutos depois por agentes da PSP.

Os suspeitos, de 18, 24 e 28 anos, três deles referenciados por roubos em farmácias, sequestros e furtos, viajavam no carro da fuga, pertença de um deles, da marca Smart e em cujo interior os policias confiscaram uma faca usada no assalto, roupas e, ainda, duas munições de calibre.32, noticia o jornal digital Cascais24.

No assalto ao supermercado participaram três dos suspeitos, enquanto o quarto ficou ao volante do carro.

Fugiram com a gaveta da caixa registadora, contendo cerca de 100 euros em moedas. Antes, ainda ameaçaram com uma faca o dono e o sogro, que estavam no estabelecimento.

O grupo empreendeu a fuga no veículo, marca Smart, mas cujas características alguém anotou e participou à PSP.

Cerca de 50 minutos depois do assalto - uma patrulha móvel da 52ª Esquadra (Parede) da Divisão Policial de Cascais avistou o veículo com os quatro suspeitos na rua Francisco Lindoso, em Matarraque e iniciou um seguimento, procurando mais tarde proceder à interceção, mas sem sucesso, o que veio a acontecer em Caparide.

Ainda segundo o Cascais24, a gaveta da registadora roubada no assalto ao supermercado foi posteriormente resgatada num descampado junto ao Bairro da Cruz Vermelha, em Alcabideche, onde o grupo a largou antes de ser capturado.