PSP captura em flagrante assaltantes de farmácia em Cascais

Dois jovens foram detidos, em flagrante, esta segunda-feira, à tarde, por agentes da PSP de Trajouce, quando assaltavam a farmácia "Ribeiro do Arneiro", em São Domingos de Rana.

Segundo avança esta terça-feira o jornal digital Cascais24, os suspeitos, ambos com 16 anos, encapuzados e um deles armado com uma faca, entraram na farmácia, situada na avenida Esmeraldas, pelas duas horas e meia da tarde.

No entanto, acabaram por ser surpreendidos, ainda no interior da farmácia, por agentes da PSP da 56ª. Esquadra (Trajouce), da Divisão Policial de Cascais.

Os assaltantes não terão esboçado qualquer resistência, em grande parte devido ao factor surpresa por parte dos polícias.

Neste momento, diz, ainda, o Cascais24, as autoridades investigam a hipótese dos dois jovens estarem envolvidos na recente vaga de assaltos violentos a farmácias, entre as quais a própria "Ribeiro do Arneiro", que foi assaltada no passado dia 20 de novembro.