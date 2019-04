PSP condenado por revista abusiva a rapariga de 14 anos

JN Hoje às 17:13 Facebook

Um agente da PSP foi condenado a três anos e seis meses de prisão, suspensa na sua execução, por ter obrigado uma menor de 14 anos a despir-se sob o propósito de uma suposta revista.

O Tribunal de Guimarães considerou provado que, a 24 de junho de 2016, o arguido foi chamado, enquanto elemento policial, a um estabelecimento comercial para identificar um grupo de quatro jovens a propósito de um furto.

No local, "ordenou a uma adolescente de 14 anos que integrava aquele grupo que se introduzisse com ele num provador do estabelecimento posto o que, a pretexto de uma suposta revista, lhe baixou as calças e cuecas e lhe levantou a camisola e o soutien", descreve um comunicado da Procuradoria-Geral Distrital do Porto.

O Tribunal considerou também provado que "esta pretensa revista foi efetuada sem respeito pela dignidade pessoal e pelo pudor da adolescente e sem que se verificassem os pressupostos legais que justificam uma revista" que, aliás, "nunca foi comunicada à autoridade judiciária para que fosse validada".

Por isso, em acórdão do passado dia 20 de março, o Tribunal condenou o arguido pela prática de um crime de coação sexual e de um crime de abuso de poder na pena única de 3 anos e 6 meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, "condicionada a regime de prova com incidência na interiorização do desvalor da conduta e a prevenção da emergência de comportamentos intrusivos ou desajustados no âmbito da sexualidade".