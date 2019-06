PSP de folga prende homem que agrediu a soco árbitro do jogo do filho

JN Hoje às 19:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem de 27 anos foi detido pela PSP após ter invadido o campo e agredido com um soco o árbitro de um jogo de futebol do escalão "Traquinas", que decorria na União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho, Vila Franca de Xira.

A agressão ocorreu no doomigo cerca das 17.30 horas, após o indivíduo ter invadido o campo, confrontando o árbitro por uma decisão tomada no decorrer do jogo de futebol do escalão formado por jogadores com menos de nove anos, entre eles o filho.

Com o soco na cabeça, o árbitro caiu inanimado no chão e teve de receber tratamento no Hospital de Vila Franca de Xira, a fim de debelar as lesões sofridas

De acordo com a "Rádio Sons do Sul", um agente da PSP, que estava de folga, deteve o agressor e entregou-o a uma patrulha da PSP que se deslocou ao local.