PSP de Gondomar detido com 90 quilos de droga

Agente apanhado em flagrante pelos colegas da PSP. Detido estava a ser investigado há largos meses

Bernardino Mota foi detido, nesta segunda-feira, quando transportava 90 quilos de haxixe num carro. O polícia, colocado na esquadra de Gondomar, já estava a ser investigado e foi apanhado pelos colegas do Departamento de Investigação Criminal.

Segundo o JN apurou, as suspeitas sobre o polícia, de 45 anos, já eram antigas e estavam há vários meses a ser investigadas. Apesar de o agente estar colocado numa esquadra do Comando Metropolitano do Porto, o caso estava agora entregue ao Departamento de Investigação Criminal, sedeado em Lisboa e diretamente dependente da Direção Nacional da PSP.

Foram os elementos deste departamento que intercetaram o polícia nesta segunda-feira, quando este seguia ao volante de um carro que transportava fardos de haxixe. A droga foi recolhida no Algarve e tinha como destino o Porto.

Para além do agente da PSP foram detidos mais dois ocupantes da viatura carregada de droga.