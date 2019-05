PSP de Ovar detém homem suspeito de atear fogo

Salomão Rodrigues Hoje às 17:29 Facebook

A PSP de Ovar deteve um homem, de 52 anos, desempregado, residente no concelho de Ovar, por supostamente ter ateado um incêndio num terreno baldio desta cidade.

Após denúncia telefónica para a Esquadra a relatar o sucedido, a Polícia encetou diligências no sentido de intercetar o suspeito e, a poucos metros do local da ocorrência, o homem foi detido, "com indicações de uma testemunha que nunca o perdeu de vista".

Naquela altura o incêndio apresentava uma intensidade mediana e deflagrava a poucos metros de habitações.

Compareceram no local os Bombeiros Voluntários de Ovar, com duas viaturas e cinco elementos, que minutos depois deram por extinto o incêndio.

Ao detido foi apreendido um isqueiro, tendo sido notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Ovar, para conhecimento da medida de coação.