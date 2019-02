PSP detém cinco suspeitos de tráfico de droga e posse de arma

Hoje às 13:01 Facebook

A PSP anunciou, no sábado, que deteve cinco pessoas na baixa da cidade do Porto por tráfico de droga e posse de arma proibida no âmbito de uma operação policial desenvolvida entre sexta-feira e a madrugada de hoje.

A operação policial para a prevenção e combate à criminalidade decorreu entre as 21:00 de sexta-feira e as 05:00 de hoje e resultou na detenção de quatro indivíduos por tráfico de droga e uma pessoa por "posse de arma proibida", lê-se em comunicado da PSP divulgada hoje.

Durante a operação, a PSP apreendeu também 13 doses individuais de heroína, oito doses de cocaína, 48 doses de haxixe, cinco de liamba e 161 anfetaminas e duas armas brancas.

A PSP identificou ainda 21 cidadãos e levantou cinco autos no âmbito do combate ao consumo e tráfico de droga e