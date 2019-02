PSP detém suspeito de venda de bilhetes falsos no Porto

Hoje às 17:41 Facebook

A PSP deteve na quarta-feira, cerca das 19.30 horas, um homem em flagrante delito, na rua da Estação, no Porto, enquanto procedia à venda de "dois bilhetes falsos" para um "evento desportivo".

De acordo com a mesma fonte, a polícia, através da Divisão de Investigação, levou a cabo "mais uma ação policial, no âmbito do combate à venda de bilhetes falsos de ingresso em evento desportivo", da qual resultou esta detenção.

O detido de 25 anos, desempregado e residente no Porto, foi notificado para comparecer, hoje, junto das Autoridades Judiciárias.